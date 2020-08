Harry Maguire er tirsdag fundet skyldig i blandt andet groft overfald.

Det skriver det engelske medie Sky News.

Den 27-årige Manchester United-spiller er ligeledes fundet skyldig i modstand mod anholdelse samt forsøg på bestikkelse under en ferie i Grækenland.

Det var i retten på øen Syros, at fodboldspilleren tidligere på dagen blev fundet skyldig i samtlige sigtelser.

Foto: EUROKINISSI Vis mere Foto: EUROKINISSI

Dagens afgørelse kommer efter en episode på den græske ferieø Mykonos, hvor United-kaptajnen endte i slåsamp med nogle engelske turister samt håndgemæng med det græske politi.

Det var i torsdags, at fodboldspillerens ferie med kæreste og familie eksploderede, hvorefter han endte herefter med at sidde fængslet i to døgn sammen med to andre personer, inden han lørdag blev sat på fri fod.

Retssagen mod fodboldstjernen gik i gang tirsdag over middag, hvor anklagemyndigheden lagde ud med at forklare, at da Harry Maguire blev arresteret ved politistationen på Mykonos, forsøgte han at bestikke sig fri.

»Ved I, hvem jeg er? Jeg er anfører for Manchester United. Jeg er meget rig, jeg kan give jer penge, jeg kan betale, så lad os venligst gå,« fremlagde anklagemyndigheden, at fodboldspilleren skulle have sagt. Det blev bekræftet af et vidneudsagn fra en betjent.

Foto: EUROKINISSI Vis mere Foto: EUROKINISSI

Omvendt fremførte Harry Maguires advokat, Alexis Anagnostakis, at baggrunden for hele balladen skulle være, at fodboldspillerens søster, Daisy Maguire, var blevet bedøvet af to albanske mænd på baren, hvor slåskampen fandt sted.

Hun besvimede, og da de forsøgte at få hende til hospitalet, blev de i stedet kørt til politistationen.

Her skulle de ifølge forsvarets forklaring være blevet overfaldet af betjente, der sparkede Harry Maguire over benet med en bemærkning om, at 'din karriere er slut'.

Indtil videre er det uklart, hvad konskvensen bliver for Manchester United-anføreren i klubsammenhæng.

Tidligere tirsdag blev Harry Maguire dog udtaget til den engelske landsholdstrup, der skal møde Danmark i Parken 8. september. En beslutning, der ikke var helt nem for den engelske landstræner, Gareth Southgate.

»Jeg har talt med Harry. Jeg har indsigt i historien, og den er meget anderledes end det, der er kommet frem. Man må træffe sine beslutninger ud fra fakta, man kender,« siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.