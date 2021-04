Fodboldklubben Schalke 04 er chokeret.

Og det skyldes ikke kun, at de tirsdag aften rykkede ned fra Bundesligaen for første gang i 30 år. Der skete nemlig noget endnu mere ubehageligt efterfølgende.

Her blev spillerne samt trænerstaben jagtet af utilfredse fans, der både begyndte at sparke og slå på dem.

Derfor øger Schalke 04 nu sikkerheden omkring klubben ved at kræve politibeskyttelse. Det skriver Bild.

Schalke 04 rykkede ud af Bundesligaen tirsdag aften for første gang i 30 år. Foto: WOLFGANG RATTAY

Mediet tilføjer, at der primært vil være fokus på spillernes private sikkerhed, da Suat Serdar eksempelvis blev forfulgt til sit hjem af nogle af de vrede fans.

Politiet undersøger lige nu Mark Uths personlige Mercedes, der blev smadret tirsdag aften, fordi man håber at kunne finde spor efter gerningsmændene.

Gerald Asamoah, der er en del af Schalke 04-staben, fortæller, at det var voldsomme scener, der udspillede sig, da nedrykningen var en realitet.

»Jeg har det stadig ikke godt. Jeg har to billeder i mit hoved. Hvordan en medarbejder ligger på gulvet og bliver sparket og frygten i assistenttrænerens øjne, der ligeledes blev sparket.«

Træningerne onsdag og torsdag blev aflyst, men det forventes, at spillerne vender tilbage til anlægget fredag, hvor Schalke 04 vil tage stilling til, om en træning kan gennemføres.

Sportsdirektøren Peter Knäbel udtaler, at han har fuld forståelse for, hvis spillerne er bange.

»Vi holder samtaler med hver eneste spiller. Vi skal sørge for, de er okay, og vi skal høre, hvordan de har det. Hvis de ikke ønsker at spille sæsonens sidste fire kampe, kan jeg godt leve med det.«

Tirsdagens 1-0-nederlag til Bielefield blev sømmet i kisten for Schalke 04.