Cristiano Ronaldo får nu hård kritik for ikke at overholde myndighedernes corona-restriktioner.

Juventus-stjernen har i over en måned opholdt sig i fødebyen Funchal på den portugisiske ø Madeira, og her blev han i sidste uge set træne på et fodboldstadion - selvom befolkningen har fået besked på at blive hjemme.

Det får nu Lazio, der er Juventus’ nærmeste konkurrent til mesterskabet, til at lange ud efter Cristiano Ronaldo og ’Den gamle dame’.

Det er kommunikationsdirektør Arturo Diaconale, som undrer sig over, at Lazios spillere skal have dårligere konkurrencevilkår, fordi de er blevet i Italien og har overholdt myndighedernes udgangsforbud.

»Jeg får det indtryk, at der er forskelsbehandling. Jeg hentyder til de klubber, hvor spillerne har tilladelse til at rejse til udlandet, som nu vil komme tilbage og overstå en karantæneperiode og returnere til træning på samme tid som Lazio,« siger Arturo Diaconale til Radio Sei ifølge Daily Mirror.

»Forskellen er, at vi har fulgt reglerne og blevet hjemme – modsat andre. Jeg har set videoer fra Portugal, som viser nogle utrolige billeder af Cristiano Ronaldo, som træner på en fodboldbane.«

»Lazio fortjener mere respekt. Vi har konstant ting, som går imod os.«

»Jeg siger ikke, det er forkert, fordi professionelle atleter er nødt til at holde sig i form. Jeg siger bare, at de har haft fordelen af at kunne gå udenfor under karantænen. Men jeg vil ikke skabe mere ballade,« fortsætter Lazios kommunikationsdirektør.

Serie A-klubberne er blevet stille i udsigt, at de må genoptage træningen d. 3. maj, men ifølge Arturo Diaconale har Ronaldo altså en klar fordel, fordi han ikke har været underlagt de samme hårde restriktioner, som har præget Italien siden begyndelsen af marts.

Cristiano Ronaldo og Juventus topper lige nu Serie A med et forspring på fem point ned til Lazio.

Det er ikke første gang, Cristiano Ronaldo får kritik for sin opførsel under corona-nedlukningen.

Den tidligere Juventus-præsident Giovanni Cobolli Gigli har sået tvivl om Ronaldos motiver for at tage til øen, efter nogle billeder blev lækket – den historie kan du læse her.