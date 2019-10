Aftenens pokalkamp mellem HB Køge og AaB bliver ikke spillet, da en lukket storebæltsbro har forhindret nordjydernes materialevogn i at nå frem til Køge i god tid.

Beslutningen om at aflyse kampen er bestemt ikke truffet med HB Køges gode vilje.

»Vi har forsøgt at være så fleksible som overhovedet muligt. Der er en masse tilskuere og sponsorer, som nu går forgæves. Alle her i klubben har set frem til kampen. Dem må vi sende hjem nu. Men vi har ikke mødt den forståelse hos AaB. Det har været et lidt tungt forløb, siger HB Køges administrerende direktør, Per Rud, til klubbens hjemmeside.

»AaB-truppen har været her hele dagen. De har støvler med. Kunne altså spille. Vi har tilbudt dem at låne tøj, benskinner etc. Der er flere fortilfælde i dansk fodbold, hvor det er sket.

»Med lidt mere smidighed havde vi løst det her. Jeg synes, det er en ærgerlig og unødvendig udgang. Vi har forsøgt at massere og “plage” AaB – uden held. Jeg beklager forløbet over for alle tilskuerne,« slutter Per Rud.

Brøndbys hjemmekamp mod Sønderjyske blev også ramt af bro-kaosset. Det kamp skulle være fløjtet i gang klokken 18.00, men den er nu officielt udskudt til klokken 20.00.

