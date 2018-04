Nu har Christian Eriksen fået et tydeligt bevis på, at han har haft et forrygende sæson i Tottenham.

Onsdag er den danske midtbanespiller blev udvalgt til årets hold i Premier League af PFA (Professional Players Association). Det er altså spillerne selv, der har stemt Christian Eriksen ind til en plads på holdet.

Det er ikke bare første gang i karrieren, at den 26-årige danske landsholdsspiller er blandt de 11 spillere på 'årets hold' hos PFA - det er også først gang siden 1992-93-sæsonen, at en dansker får klemt sig ind blandt de udvalgte. Dengang var det en ung Peter Schmeichel, der fik hæderen efter at have vundet sit første mesterskab i Manchester United. Øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra tirsdagens Premier League-kamp mellem Brighton og Tottenham

Christian Eriksen udgør på 2017-18-udgaven midtbanen sammen med Manchester City-spillerne David Silva og Kevin de Bruyne.

Årets hold:

#PFAawards pic.twitter.com/p4owLbuBp5 — PFA (@PFA) 18. april 2018

I det hele taget dominerer de nykårede engelske mestre PFAs årets hold. Her er blevet plads til hele fem Manchester City-spillere: Også Kyle Walker, Nicolás Otamendi og Sergio Agüero.

Christian Eriksen, der har lavet 10 mål og 9 assists i Premier League, i denne sæson, har to holdkammerater med: Harry Kane og Jan Vertonghen.

Endelig er der blevet plads til David de Gea (Manchester United), Mohamed Sallah (Liverpool) og Marcos Alonso (Chelsea).

Mens det altså er første gang i 25 år, at en dansker er på PFAs udgave af årets hold i Premier League, har der i mellemtiden været danske spillere blandt organisationens udvalgte i de lavere rækker.

Kasper Schmeichel har her gjort sig bemærket i fremtrædende grad, da han var været med hele tre gange. Målmanden var på årets hold i 2009-10 i League 2 (den fjerdebedste række), da han spillede i Notts County. Og i 2012-13 var han på årets hold i Championship (den næstbedste række) for Leicester. Det skete igen i 2013-14.

Per Frandsen var i 1998-99 på årets hold i 1. division (den næstbedste række), da han spillede for Bolton Wanderers.