22 år.

Så længe har den franske manager stået i spidsen for Premier League-klubben Arsenal. Men til sommer er det slut. Arsene Wenger har nemlig sammen med Arsenal valgt at ophæve samarbejdet efter denne sæson.

Det har været nogle hårde år for Arsenal de seneste sæsoner, og sæsonen 2017/18 har bestemt heller ikke været en af de mindeværdige af slagesen. Men sådan har det ikke altid været. Her får du et tilbageblik på den legendariske sæson, hvor Arsenal gik ubesejret igennem en hel sæson.