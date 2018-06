12 år er gået siden Thomas Gravesen sidst gav et interview. Nu taler en af dansk fodbolds ikoniske figurer igen.

Manden, der midt i 00’erne gnubbede skuldre med David Beckham, Ronaldo, Zinedine Zidane og Luis Figo i Real Madrids omklædningsrum, har siden fodboldkarrieren fik en brat ende, valgt at leve sit liv langt fra rampelyset. Men nu åbner gavtyven fra Vejle for den pose, der ellers har været hermetisk lukket, siden han i den sidste del af en omtumlet karriere, valgte at takke nej til alt, hvad der har med pressen at gøre.

Thomas Gravesen til autografskrivning i Vejle tilbage i 2009 Foto: Sonny Munk Carlsen Thomas Gravesen til autografskrivning i Vejle tilbage i 2009 Foto: Sonny Munk Carlsen

I et interview, der bringes på Kanal 5 i forbindelse med lørdagens forberedelseslandskamp mod Sverige, fortæller den tidligere landsholdsstjerne blandt andet om livet og besværlighederne i at være en glad dansker blandt megastjerner i verdens største fodboldklub.

»Det var en fantastisk oplevelse, en stor oplevelse med nogle kæmpe stjerner og nogle kæmpe mennesker samtidigt. Det er ikke nemt, når man bliver overvåget 24 timer i døgnet, som vi gjorde, og så stadigvæk bevare lidt forbindelse til jorden. De havde altid tid til autografer. De havde altid tid til at snakke fem minutter. Det drejer sig om Zidane, Beckham, Roberto Carlos og Ronaldo. De havde altid tid til at snakke med fansene. Det har jeg taget med langt henad vejen efter at have mødt mennesker som dem,« forklarer Thomas Gravesen i interviewet med Kanal 5.

Man kunne godt beskytte Christian Eriksen lidt mere. Hvis de andre går til ham, så kan man godt få en af de andre midtbanespillere hen – hvis der løber en efter Christian og dækker ham op – så hjælp Christian. Gå hen og høvl ham ned. Når stjernen i ishockey kører med pucken, og han bliver smadret ind i banden, så kommer der én med langt skæg, uden tænder og vil slås for Christian - en ishockey-spiller på det niveau. Det kan man godt overføre til spillestilen på landsholdet Thomas Gravesen

Gravesen, der i dag er blevet 42 år, har de seneste år levet en tilværelse langt fra kameraernes fokus i den amerikanske spilleby Las Vegas. Her slog den tidligere midtbanespiller sig ned, efter han mødte den tjekkisk-amerikanske model og ejendomsmægler Kamila Persse. Gravesen købte et hus og flyttede sammen med Persse, der har en søn fra et tidligere forhold. Men nu er villaen i USA solgt, og Gravesen er ifølge BTs oplysninger tilbage i Danmark på fuld tid.

Thomas Gravesen og Kamila Persse er gået fra hinanden, og derfor er Vejle-drengen nu flyttet tilbage til hjembyen, hvor han allerede i 2010 købte en penthouselejlighed i komplekset ’Den hvide facet’ med udsigt til fjorden, broen og Nørreskoven, hvor Gravesens karriere tog fart i midten af 90’erne.

Gravesen, der inden sin tumultariske tid i Real Madrid var en stjerne i klubber som Hamburger SV og Everton, er i dag ambassadør for bettingfirmaet LeoVegas. Sammen med kvindelandsholdets frontangriber Nadia Nadim skal han være firmaets ansigt udadtil under det forestående VM. En begivenhed, Gravesen selv satte sit præg på i 2002, hvor han var med til at føre Danmark videre fra gruppespillet og til en 1/8-finale, hvor England blev endestationen.

»Man kan ikke få nok af sådan nogle kæmpestore begivenheder. Jeg fik heller ikke nok. Jeg ville rigtig gerne have haft både den i Frankrig, men så sandelig også den, som kom bagefter (altså efter Japan/Sydkorea). Jeg blev ældre og kroppen sagde fra, og så sagde jeg selv fra,« fortæller Gravesen om den landsholdskarriere, som han selv satte en stopper for med et uventet ’farvel og tak’ i efteråret 2006.

Thomas Gravesen (tv.) i infight med det engelske landshold under VM-slutrunden i 2002 Foto: ODD ANDERSEN Thomas Gravesen (tv.) i infight med det engelske landshold under VM-slutrunden i 2002 Foto: ODD ANDERSEN

Dengang var Thomas Gravesen den store stjerne og profil i den rød-hvide trøje. Den rolle er i dag overtaget af Christian Eriksen, men står det til ’Graver’ skal Eriksens holdkammerater gøre mere for at beskytte Åge Hareides nøglespiller, når der fløjtes op i Rusland om to uger.

»Eriksen er en rigtig dygtig spiller, og jeg synes Eriksen er en spiller, de andre skal beskytte lidt mere. Når Christian bliver rigtig god, det er, når spillet flyder lidt i Danmarks retning, lidt i Tottenhams retning, og Christian har overtaget i kampen. Så bliver Christian en verdensklassespiller. Når spillet ikke flyder i Tottenham eller Danmarks retning, så kunne man godt beskytte Christian lidt mere. Hvis de andre går til ham, så kan man godt få en af de andre midtbanespillere hen – hvis der løber en efter Christian og dækker ham op – så hjælp Christian. Gå hen og høvl ham ned. Det må man ikke sige, men det gør man. Sådan er det også i ishockey. Når stjernen i ishockey kører med pucken, og han bliver smadret ind i banden, så kommer der én med langt skæg, uden tænder og vil slås for Christian – en ishockey-spiller på det niveau. Det kan man godt overføre til spillestilen på landsholdet,« siger Gravesen.

Kanal 5 sender hele interviewet med Thomas Gravesen i forbindelse med Sverige-Danmark i aften klokken 18.00.