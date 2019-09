Liverpool brugte muligvis en spiller, der ikke var registreret, da holdet i midtugen spillede i EFL Cup.

Storklubben Liverpool er kommet under luppen hos arrangørerne af den engelske pokalturnering EFL Cup, English Football League (EFL).

Årsagen er, at manager Jürgen Klopp kan have sendt en spiller på banen, der ikke var korrekt registreret til at spille, da holdet i midtugen mødte MK Dons i EFL Cuppen, der også går under sponsornavnet Carabao Cup.

Det skriver britiske Sky Sports.

Liverpool erkender selv, at der kan være sket en "potentiel administrativ fejl i forhold til en af vores spillere", skriver mediet. Hvilken spiller, det drejer sig om, fremgår ikke.

- Vi arbejder med de relevante myndigheder for at få styr på fakta i sagen og vil ikke komme med yderligere kommentarer, indtil det er sket, skriver klubben i en udtalelse ifølge Sky Sports.

I kampen, der endte med en 2-0-sejr til Liverpool, fik flere spillere deres førsteholdsdebut.

Blandt andet Caoimhin Kelleher, Rhian Brewster, Herbie Kane og Harvey Elliott. Sidstnævnte blev med en alder på 16 år og 174 dage den yngste nogensinde til at starte inde for Liverpool.

Hollandske Sepp van den Berg kom også på banen for første gang.

Arrangørerne bag Carabao Cup har fuldmagt til at undersøge mulige regelbrud og tildele "straffe i form af reprimander, bøder eller andre straffe", i forhold til hvad der "passer omstændighederne bedst", skriver Sky Sports.

/ritzau/