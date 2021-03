Chelsea slog igen Atlético Madrid og er videre til Champions Leagues kvartfinaler for første gang i syv år.

La Ligas tophold er færdig i Champions League.

Med en samlet sejr på 3-0 sendte Chelsea onsdag Atlético Madrid ud i den prestigefyldte turnerings ottendedelsfinale.

Chelsea fulgte op på 1-0-sejren i den første kamp og vandt 2-0 efter en effektiv og kontrolleret indsats på eget græs.

Dermed er Chelsea altså klar til kvartfinalerne i Champions League. Det er første gang siden 2013/14-sæsonen, at holdet er nået så langt.

Andreas Christensen var ikke med til at sende Chelsea videre. Danskeren har på det seneste været fast mand i forsvaret og bidraget til, at Chelsea ikke har lukket mål ind i næsten en måned.

Men Christensen måtte se returkampen mod Atlético Madrid fra distancen efter at være blevet ramt af sygdom.

På grund af resultatet i den første kamp skulle det spanske tophold på måljagt onsdag. Det var da også Atlético, der tog initiativet på Stamford Bridge.

Men selv uden Andreas Christensen var Chelsea-defensiven godt organiseret, og det tætteste Atlético kom på et mål var et par forgæves appeller for straffespark.

I stedet slog hjemmeholdet til cirka ti minutter før pausen.

Efter en hurtig omstilling serverede Timo Werner bolden for Hakim Ziyech i feltet med kun Jan Oblak foran sig. Ziyech afsluttede prompte, og bolden gik altså i mål, selv om Oblak fik hånden på.

Som tiden gik i anden halvleg, blev Atlético mere rådvilde. Med cirka en halv time tilbage blev en forundret Luis Suárez hevet af banen.

Det virkede også umiddelbart som en mærkværdig beslutning af Diego Simeone, hvis mandskab altså skulle bruge to mål.

Angel Correa kom på banen i stedet for den målfarlige uruguayaner, men Simeones satsning gav ikke pote.

Mod slutningen begyndte det ganske vist at brænde lidt på foran Chelseas mål, men ind kom bolden ikke for Madrid-holdet.

Det gjorde den til gengæld i den anden ende, da netop indskiftede Emerson lukkede kampen cirka fire minutter inde i tillægstiden. Igen slog Chelsea til på en omstilling, efter at Atlético havde sendt alt frem.

Fredag trækkes der lod til kvartfinalerne i Champions League.

