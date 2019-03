Et velkendt fodboldansigt var at finde i de københavnske gader i weekenden.

For den tidligere Manchester United-målmand, Edwin van der Sar, tilbragte et par dage i den danske hovedstad med sin kone.

Det afslører den 48-årige hollænder selv i et opslag på Instagram, som du kan se i bunden af artiklen.

'Sikke en fantastisk weekend vi har haft i København med vores danske venner. Fed by som vi oplevede, mens vi cyklede rundt, og vi spiste på fantastiske restauranter,' skriver Edwin van der Sar.

På sin Instagram-story delte han billeder fra parrets restaurantbesøg, og de spiste blandt andet på Palæ og Michelin-restauranten Formel B. Derudover afslører billederne i hans nyeste opslag, hvor de ellers har været. For det er tydeligt, at Edwin van der Sar og konen var en tur i Nyhavn, ligesom den tidligere keeper har tagget Hotel Sanders, der ligger i centrum.

Og parret har brugt weekenden på ikke at tænke på sport, mens der har været landskampspause.

'Det var et par dage uden fodbold for at lade batterierne op til de sidste spændende måneder, der venter,' slutter van der Sar, der i dag er direktør i Ajax Amsterdam.

Og det er bestemt nogle interessante måneder, der venter den hollandske storklub. Klubben indtager lige nu andenpladsen i ligaen, fem point efter PSV Eindhoven, der ligger nummer ét.

Sidste måned leverede klubben desuden et stort resultat i Champions League, da det lykkedes for Ajax-mandskabet at slå de forsvarende mestre fra Real Madrid ud af turneringen.

I kvartfinalen skal hollænderne så op mod Juventus, og de to opgør finder sted i april.

Edwin van der Sar spillede i sin aktive karriere for blandt andet Ajax og Manchester United. I det engelske spillede han fra 2005 til 2011, og af klubbens fans bliver han ofte nævnt - sammen med Peter Schmeichel - som en af klubbens bedste målmænd nogensinde. Han nåede at spille 313 kampe i Premier League.

Han indstillede sin aktive karriere i 2011 i en alder af 40 år, og som aktiv nåede han at være på det hollandske landshold i 13 år.