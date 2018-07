Chelsea-profilen Eden Hazard siger til belgisk medie, at det kan være tid til at prøve noget nyt i karrieren.

København. Eden Hazard har modtaget ros under VM-slutrunden, hvor de belgiske landsholdsspillere lørdag sikrede bronzemedaljer med sejr over England.

2-0-sejren til Belgien var dog dårligt fordøjet, før profilen kiggede frem i sit karriereforløb.

Således luftede Hazard, at det snart kan være slut med at spille i Chelsea.

- Efter seks vidunderlige år er det måske på tide at prøve noget nyt og særligt efter dette VM. Jeg kan godt beslutte, om jeg vil blive eller skifte, men det er Chelsea, som træffer den endelige beslutning.

- Alle kender min foretrukne destination, siger Eden Hazard ifølge flere nyhedsbureauer til den belgiske avis Het Laatste Nieuws.

Eden Hazard nævner ikke selv Real Madrid, men tanken er særdeles nærliggende, da Real Madrid netop har solgt Cristiano Ronaldo til Juventus, og man kan forvente, at den spanske klub leder efter forstærkning.

Belgieren nævnte da også Real Madrid før VM-slutrunden, da han ifølge skysports.com udtalte, at Real Madrid "ved, hvad klubben skal gøre" for at hente ham.

Eden Hazard har ligeledes tidligere meddelt, at han ville afvente en afklaring om manager Antonio Contes fremtid i Chelsea, før han traf en beslutning.

Conte blev fyret i Chelsea fredag, og lørdag præsenterede den engelske klub så Maurizio Sarri som ny manager.

- Dries Mertens har fortalt mig, at han er en god træner. Vi kommer til at arbejde hårdt på den italienske måde, men det har vi været vant til med Antonio (Conte, red.), siger Hazard.

/ritzau/