»Det er rigtigt. Det kan jeg ikke skjule.«

Sådan svarer Real Madrid-stjernen Edern Hazard til spørgsmålet om, hvorvidt han startede sæsonen med adskillige kilo i overskud.

Det fortæller han åbenhjertigt i et interview med det franske medie L'Équipe.

Hazard, som Real Madrid brugte knap 750 millioner kroner på at hente fra engelske Chelsea, har fået massiv kritik efter dårlige præstationer i starten af sin tid i Real Madrid. Og så hjalp det selvfølgelig ikke, at belgieren slet ikke lignede en mand, der var fit og i form.

Eden Hazard har haft en skuffende start i Real Madrid. Foto: RODRIGO JIMENEZ Vis mere Eden Hazard har haft en skuffende start i Real Madrid. Foto: RODRIGO JIMENEZ

»Når jeg har ferie, så har jeg ferie. Ellers har jeg det aldrig,« fortæller Eden Hazard.

»Jeg er den slags person, som hurtigt tager på, men også taber mig hurtigt igen. Da jeg var 18 år i Lille, vejede jeg 72 eller 73 kilo. Så endte jeg på 75 kilo, fordi min muskelmasse er steget siden da. I sommer vejede jeg 80 kilo, men jeg smed det hele igen på 10 dage,« forsikrer den belgiske landsholdsspiller.

Eden Hazard forklarer også i interviewet, at han synes, at hans form i Madrid er i bedring. Det eneste han mangler at forberede, er hans tal.

Indtil videre er det nemlig blot blevet til et mål og fire målgivende afleveringer i 11 kampe i Real Madrid-trøjen. Det står i skarp kontrast til sæsonen 2018-2019, hvor det blev til i alt 21 mål og 17 assist i 52 kampe for Chelsea.