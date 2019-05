Eden Hazard scorede to mål for Chelsea i Europa League-finalen, som nok var hans sidste kamp for klubben.

Også onsdag aften var Eden Hazard en af Chelseas bærende spiller, og denne gang førte han sin engelske klub til sejr i Europa League-finalen.

To mål scorede den teknisk begavede og målfarlige belgier i 4-1-sejren over Arsenal, og de scoringer er formentlig de sidste, Hazard leverer i den blå spillertrøje.

»Jeg traf min beslutning for to uger siden. I får den at vide inden for et par dage. Jeg tror, dette er et farvel, men i fodbold ved man aldrig,« siger Eden Hazard ifølge uefa.com.

Chelsea-bænken jubler over triumfen i Europa League. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Chelsea-bænken jubler over triumfen i Europa League. Foto: MAXIM SHEMETOV

»Min drøm var at spille i Premier League, og det har jeg gjort i syv år i en af de største klubber. Så måske er det tid til en ny udfordring,« lyder det videre til BT Sport skriver AFP.

Eden Hazard glæder sig ellers over, at han og Chelsea-kollegerne efter en tam første halvleg virkelig klikkede efter pausen.

Særligt efter Oliviers Girouds føringsmål gik det én vej.

»Vi ved, vi er gode spillere, når vi spiller sammen.«

»I første halvleg spillede begge hold lidt nervøst, fordi det var en finale. Da Olly (Olivier Giroud) scorede, tænkte jeg, at det var starten på en stor aften. Vi kontrollerede kampen, og jeg er bare glad for at løfte trofæet med drengene,« siger Hazard ifølge uefa.com

Nu 28-årige Hazard kom til Chelsea i 2012 fra Lille, hvor han havde været siden 2005. Ved juletid 2018 scorede han sit 100. mål for London-klubben.

Alene i Premier League står han noteret for 245 kampe, 85 scoringer og 54 assister, skriver premierleague.com.

/ritzau/