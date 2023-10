'Man må lytte til sig selv og stoppe i rette tid.'

Sådan lød det fra Eden Hazard, da han for ni dage siden annoncerede, at nu blev støvlerne lagt på hylden og karrieren indstillet.

Onsdag aften gik han dog skridtet videre og åbnede op for, hvorfor karrieren slutter netop nu.

Glæden var ikke den samme længere efter en svær sæson i den spanske storklub Real Madrid, skriver belgiske Nieuwsblad.

»Jeg nød det ikke længere. Jeg er ikke en fyr, der bare spiller for pengenes skyld længere. Selv til træning nød jeg det ikke længere. Jeg tænkte over det i lang tid, men i sidste ende er det her det bedste valg. Jeg står stadig ved den beslutning, jeg tog,« siger Eden Hazard.

Til den fremmødte presse fortalte den 32-årige belgier, at karrierestoppet var ikke en ny overvejelse.

Tankerne om et officielt karrierestop havde været oppe og vende, da han sagde farvel til det belgiske landshold tilbage i december sidste år.

Og selvom det nu er et endegyldigt farvel til livet som professionel fodboldspiller, kommer Hazard ikke til at slippe sporten foreløbigt.

Hans børn er fulgt i deres fars fodspor og spiller selv, ligesom han følger med i fjernsynet, fortalte han til pressen.

Hazard har vundet den franske liga samt to ligatitler i både Premier League og La Liga.