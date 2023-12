PSG burde ikke have fået straffespark i de døende minutter ifølge Newcastle-cheftræner Eddie Howe.

Newcastle-cheftræner Eddie Howe er stærkt utilfreds med det straffespark, der endte med at redde et point for PSG i tirsdagens opgør i Champions Leagues gruppespil.

Det siger han efter kampen, der endte 1-1.

- Det er ikke et straffespark, når det først rammer hans bryst og så hans hånd, siger han med henvisning til forsvarsspilleren Tino Livramento, der begik straffesparket.

- Jeg har ikke lov til at opsummere det. Jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvordan jeg har det indeni.

Newcastle var foran næsten hele kampen, efter at Alexander Isak scorede i det 24. minut.

Med en sejr havde Premier League-klubben haft et godt udgangspunkt i forhold til at gå videre fra gruppespillet, men nu ser det straks sværere ud.

Som følge af tirsdagens uafgjorte resultat skal Newcastle håbe på en sejr på hjemmebane mod AC Milan i sidste kamp, og at PSG ikke vinder på udebane over Dortmund.

- Jeg prøver stadig på at forstå det. Det føles rigtig fladt, men på samme tid er jeg meget tilfreds med spillernes præstation i dag, siger Howe, der trods alt stadig tror på avancement.

- Vi er stadig inde i kampen, og det må vi ikke glemme.

PSG havde 31 skud i løbet af tirsdagens opgør, men det var et straffespark i de døende minutter, som skulle til, før at mandskabet endelig kunne prikke bolden ind over stregen.

Kylian Mbappé var manden, der som sædvanligvis var skarp fra 11-meter-pletten, men han tager også ansvaret for, at PSG ikke scorede før.

- Vi havde så mange chancer for at vinde. Jeg tror, jeg kunne have gjort mere for mit hold. Jeg havde mange chancer og scorede ikke flere mål, siger han til tv-kanalen TNT Sport.

/ritzau/Reuters