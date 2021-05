Den verdenskendte sanger Ed Sheeran skal være trøjesponsor i den engelske fodboldklub Ipswich Town.

Den 30-årige englænder har underskrevet en aftale, der i første omgang løber i et år. Det skriver BBC.

Ed Sheeran skal være trøjesponsor for både mændenes og kvindernes førstehold. Og han gør det blandt andet for at vise sin støtte.

»Denne fodboldklub er en kæmpe del af lokalsamfundet, og det her er min måde at vise min støtte på,« siger hitmageren og fortsætter:

Ed Sheeran skal være trøjesponsor i Ipswich Town. Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Ed Sheeran skal være trøjesponsor i Ipswich Town. Foto: PETER CZIBORRA

»Jeg har altid nydt mine oplevelser på Portman Road, og jeg glæder mig til at komme tilbage så snart, fansene må komme tilbage på stadion.«

Ipswich Town spiller deres hjemmekampe på Portman Road. Klubben er placeret som nummer ni i League 1 i skrivende stund. Det er den tredjebedste fodboldrække i England.

BBC tilføjer, at fodboldklubbens nye trøjer kommer til at have matematiske symboler samt ordet 'tour' printet på brystet.

Ipswich Town skal snart have nye ejere, og det glæder Ed Sheeran sig meget over.

»Der kommer snart nye ejere ind fra USA, og derfor er jeg sikker på, at der venter lysere tider for klubben samt mig selv,« siger sangeren afsluttende.

Ed Sheeran har altid haft et nært forhold til Ipswich, og han sluttede således sin verdensturné i byen i 2019 foran 160.000 fans.