Det var de manglende sportslige resultater for Brøndby, der var afgørende for fyringen af Alexander Zorniger.

Alexander Zorniger kom til Brøndby i 2016 med et mandat til at skabe forandringskultur, og det har tyskeren formået med succes.

Det mener Brøndbys sportsdirektør, Ebbe Sand.

- Han er bundprofessionel, og det har han vist indtil sidste sekund.

- Alex har været med til at skabe en vinderkultur, og den skal vi holde fast i. Det er vigtigt, at vi har den her Brøndby-dna. Han har bragt den tyske mentalitet til Danmark og Brøndby, og det skal han have stor ros for, siger han på et pressemøde mandag.

Ebbe Sand beklager samtidig, at klubben mandag har valgt at stoppe samarbejdet med cheftræneren.

- Det er aldrig en situation, man ønsker at komme i, men nu er beslutningen truffet, siger sportsdirektøren.

Hvorfor klubben har valgt netop mandag til at fyre Zorniger, kan Ebbe Sand ikke komme med en klar forklaring på, men der er ingen tvivl om, at nederlaget søndag mod Esbjerg har spillet ind.

- Det er altid svært at finde det perfekte tidspunkt.

- Vi er i en situation, hvor resultaterne er udeblevet, og derfor har vi besluttet, at det ikke længere skal være med Alex i førerstolen. Overordnet set ligger vi ikke der, hvor vi bør være med den trup, vi har.

- Vi skal have nogle flere point og indfri målsætningen om en top-3-placering, siger han.

Brøndby vil senest onsdag melde ud, hvordan trænersituationen kommer til at se ud i fremtiden.

