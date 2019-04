Sportsdirektør Ebbe Sand vil gøre vejen til Brøndbys hold kortere for talenter ved at gøre truppen mindre.

Når sportsdirektør Ebbe Sand tager hul på sommerens transfervindue, bliver der ikke blot fokus på at hente forstærkninger til Brøndby.

Klubben råder over en stor trup, men sådan kommer det ikke nødvendigvis til at se ud fremadrettet. Klubben vil gerne satse på egne talenter, og derfor skal der ikke stå for mange foran dem i køen til førsteholdet.

- Jeg vil gerne gøre truppen lidt smallere, så vejen til holdet bliver kortere for vores egne talenter, siger Ebbe Sand.

- Men selvfølgelig vil det altid været et miks, hvor vi får nogle af vores egne talenter ind i truppen, kombineret med at vi også henter færdige spillere udefra.

Klubben er afhængig af at sælge spillere til større klubber, og derfor er det også en god idé at få yngre kræfter i spil, forklarer Ebbe Sand.

- Er truppen for bred, så er det svært at få plads til de unge spillere. Det er en del af strategien også at gøre holdet yngre, så vi får flere salgbare spillere.

Hvis klubben skal ud og bruge mange penge på en ny spiller, skal vedkommende også gerne være ung, så der er et videresalgspotentiale, siger Ebbe Sand.

- Det er i hvert fald det, vi har fokus på. Bruger vi et stort beløb på en 27-28-årig spiller, så er det ren afskrivning.

- Det er sjovere at finde kvaliteten i en ung spiller, som har større potentiale. Så det har vi fokus på.

Et af de områder, klubben formentlig skal ud og finde nye spillere til, er det centrale forsvar.

Anfører Benedikt Röcker forlader klubben til sommer, mens Joel Kabongo er ude resten af året med en knæskade.

- Vi kigger selvfølgelig generelt efter forstærkninger. Efter situationen med Joel Kabongos langtidsskade, er det selvfølgelig en position, vi har fokus på, siger Ebbe Sand.

/ritzau/