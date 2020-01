Han har spillet slutrunder selv. Hvem husker ikke målet mod Nigeria i 1998?

Nu skal Ebbe Sand igen være med omkring landsholdet. Han er Åge Hareides nye assistent (hør landstrænerens beskrivelse af Ebbe Sand i videoen herover), og det er han mere end almindeligt glad for.

»Der skulle ikke overtalelse til. Ikke når man får sådan en mulighed. Det er unikt at være en del af det danske landshold. Jeg har haft masser af gode oplevelser både som spiller og som træner under Morten Olsen. Det er unikt i sig selv at få muligheden for at repræsentere sit eget land under en slutrunde. Når det så ovenikøbet er på hjemmebane… Jeg har oplevet meget, men en slutrunde på hjemmebane er selvfølgelig noget ekstraordinært,« siger Ebbe Sand.

Han stoppede i Brøndby som sportsdirektør i sommer, efter det kom frem, at klubejer Jan Bech Andersen havde valgt at ansætte Carsten V. Jensen i en rolle som fodbolddirektør.

Siden har der været stille om Ebbe Sand, men nu er han tilbage som Åge Hareides landsholdsassistent efter Jon Dahl Tomassons farvel.

»Jeg har haft en del møder allerede, men selve arbejdet starter med det samme. Jeg skal sætte mig ind i spilkonceptet. Jeg har set alle kampe, men der ligger en masse på video også. Jeg skal kigge på vores egne spillere og kommende modstandere.«

»Jeg kommer til at rejse en del ud for at se vores spillere live og tage nogle møder med spillerne. Arbejdet starter nu, og det bliver en intens periode. Men en periode, jeg glæder mig rigtig meget til.«

Ebbe Sand går altså direkte i gang med arbejdet, og den første store opgave bliver 27. marts, hvor Færøerne venter i en testkamp.

Den tidligere landsholdsangriber glæder sig til at komme tilbage til landsholdet og ikke mindst til samarbejdet med Åge Hareide. Og ja, så har han planlagt sin tid efter at skulle hele vejen til EM-finalen 12. juli.

»Vi har ikke arbejdet sammen på den måde før. Jeg har mødt ham flere gange, og jeg har haft de seneste samtaler over de seneste dage. Jeg ser meget positivt frem til samarbejdet. Jeg synes, at han er en dygtig træner og spændende personlighed, så jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet. Det skal nok blive rigtig godt.«

Det er kun et halvt år og ikke mere. Havde du nogle betænkeligheder i forhold til det?

»Overhovedet ikke. Nu handler det om at have fuldt fokus på den her opgave frem til forhåbentligt 12. juli. Så længe er kalenderen ryddet. Hvad der sker derefter, må jeg se på,« siger Ebbe Sand.