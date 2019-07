Ebbe Sand stopper i Brøndby som sportsdirektør. Hans rolle overtages af Carsten V. Jensen, der netop er stoppet i FC Nordsjælland.

Carsten V. Jensen bliver fodbolddirektør i klubben fra Vestegnen. Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

»Når vi som bestyrelse ser tilbage og evaluerer vores transfervinduer de seneste mange år, så er det i dag desværre tydeligt, at vi ikke har været ligeså gode, som vi havde ønsket, til at købe og udvikle spillere med henblik på fremtidige salg. Så da vi fik muligheden for at få tilknyttet Carsten V. Jensen, som vi anser som en af Skandinaviens absolut bedste indenfor sit felt, så var vi ikke i tvivl om, at netop en så stærk og erfaren profil kunne styrke vores sportslige ledelse, siger storaktionær og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen til Børndbys hjemmeside.

»Derfor glæder vi os over, at Carsten V. Jensen tiltræder dags dato som fodbolddirektør. Han får ansvaret for udviklingen af vores sportslige sektor med henblik på at styrke indsatsen omkring køb og salg af spillere og samtidig løfte strategiske initiativer på tværs af fodboldforretningen.«

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

Det blev allerede i sidste uge afsløret, at Brøndby ville hente Carsten V. Jensen ind. Men det var målet at få den nu afgående sportsdirektør Ebbe Sand til at tage en ny rolle i klubben. Det er dog ikke sket. Derfor siger Brøndby nu farvel til klubkoryfæet og goddag til Carsten V. Jensen.

»Vi må erkende i bagklogskabens lys, at vi som klub ikke har været gode nok til at stille krav til os selv og derfor så vi blandt andet i sidste sæson, at vi i perioder afveg alt for langt væk fra strategi 6.4. Vi oplevede desværre, at vi blandt andet stillede i en startelver uden danskere, ligesom vores transfervinduer til stadighed har efterladt meget at ønske.«

»Som bestyrelse er det vores opgave, at sikre de bedst mulige rammer for at vi som klub lykkes med vores strategi, men samtidig sikre, at vi ihukommer vores kultur og værdier. Derfor har vi drøftet en række transferprincipper vi som klub skal arbejde for at opfylde, og med Carsten V. Jensen ombord, så er vi meget fortrøstningsfulde for fremtiden,« siger Jan Bech Andersen.

Med ansættelsen af Carsten V. Jensen i Brøndby har klubben også meddelt, at man nu går efter nogle helt klare principper, når der skal handles spillere. De er som følger:

Minimum 60% af spillerne i A-truppen skal på sigt være fra Danmark og de øvrige nordiske lande

På sigt skal 6-8 pladser i A-truppen reserveres til Masterclass-spillere

Der skal altid være danske spillere i start 11’eren

Gennemsnitsalderen i A-truppen skal altid være under 25 år

I 2021 ønsker vi, at 20% af alle spilleminutter i Superligaen og Pokalturneringen være med Masterclass-spillere

Vi ønsker så vidt muligt ikke at betale transfergebyr for spillere med en alder over 27 år