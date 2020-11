Ebbe Sand bankede godt igennem efter Danmarks 2-0-sejr over Sverige.

Uden at tøve og uden antydningen af hån bare for lirens skyld gav den vikarierende landstræner nemlig en syngende lussing til de besøgende svenskere på pressemødet efter kampen.

På spørgsmålet fra en svensk journalist om, hvorvidt Ebbe Sand havde forventet mere aggressivt spil fra Sverige, faldt det tørre og befriende ærlige svar prompte.

»Jeg synes i hvert fald, at det var relativt nemt at spille ud af deres pres… hvis vi skal være lidt positive over for dem og kalde det et pres,« startede Ebbe Sand ud.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det fik store dele af presserummet til at storgrine i overraskelse over så ærligt et svar og så hård en vurdering af modstanderne. De overraskelsesgrin kunne angrebstræneren heldigvis ikke høre fra sin plads på podiet i et andet lokale i disse coronatider, og derfor fortsatte han videre med faglige lussinger til nabolandet.

»De vælger at falde rigtig hurtigt og så egentlig stå og vente på, at vi laver en fejl. Det er ikke den måde, vi gerne vil spille fodbold på, og jeg tror også, at de fleste kunne se, at der var enormt stor forskel på den måde, vi greb det an, og den måde Sverige greb det an.«

»Den eneste måde, de kunne gøre ondt på os, var i omstillinger. Det snakkede vi også om i pausen. Ellers synes jeg ikke, at de i åbent spil rigtig kunne skabe noget,« sagde Ebbe Sand.

I fraværet af både landstræner Kasper Hjulmand og assistent Morten Wieghorst var det angrebstræneren, der skulle svare på spørgsmål på pressemødet efter Danmarks 2-0-sejr over Sverige. Og han indtog i den grad scenen.

Allerede inden den hårdeste sviner til Sverige havde Ebbe Sand givet sit første besyv med om modstandernes måde at spille på.

»Uden at kritisere svenskerne, synes jeg, at kampen i dag viser, at vi spillemæssigt er længere fremme udviklingsmæssigt. Vi spiller en mere attraktiv form for fodbold, og så er det bare imponerende at se den bredde, der også er.«