Landskampen mellem Danmark og Sverige blev spillet uden hverken landstræner Kasper Hjulmand eller assistenten Morten Wieghorst på sidelinjen.

I stedet styrede Ebbe Sand tøjlerne grundet coronasituationen, og det gik så fint med 2-0-sejren, at han ikke overvejede at få landstrænerens besyv med undervejs. Omvendt gav landstræneren heller ikke lyd fra sig med et opkald til Sand.

Angrebstræneren havde kun et scenarie, hvor han tror, at Hjulmand ville ringe, og det kom ikke i spil.

»Nej, han blandede sig ikke. Jeg var selvfølgelig i kontakt med Mounir (Akhiat, analytiker, red.), men i og med at jeg ikke har stået med ansvaret i så mange kampe, så har jeg selvfølgelig tænkt alle mulige tænkelige scenarier igennem inden kampen for at være bedst muligt forberedt, så man kan sige, at det var vores egen beslutning løbende,« siger Ebbe Sand og tilføjer:

Ebbe Sand overvejede ikke at ringe til Hjulmand under kampen mod Sverige. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ebbe Sand overvejede ikke at ringe til Hjulmand under kampen mod Sverige. Foto: Liselotte Sabroe

»Men det er klart, at var det gået helt, helt galt, så kan det godt være, at vi havde haft Kasper i røret, men som han sagde inden kampen: Det der med, at han skal ringe og have indflydelse, og vi skal forholde os til det, det er ikke måden at gøre det på. Så jeg synes også, at det viste rigtig stort lederskab af Kasper, at han lod os om det,« forklarer Ebbe Sand, som var fuld af lovord til sine spillere efter kampen.

Især fordi kampen var præget af et hav af afbud.

»Vi har spillere, der først mødte ind klokken 16.00 på kampdagen, og jeg må bare tage hatten af for alle spillere. Det er sjældent, at otte spillere får debut i den samme kamp, og det er bare imponerende.«

»Vi fik muligheden for at se spillere an, som måske ikke lige stod på spring til A-landsholdet her og nu, men på sigt, og derfor er det bare fantastisk at se dem gribe chancen,« lyder det fra Ebbe Sand, der nok engang pointerede, at det ikke bare var en træningskamp, der skulle overstås.

»Det er altid godt at vinde kampe op til den næste Nations League-kamp, og det, man ikke skal glemme, er, at den også var rigtig, rigtig vigtig i forhold til koefficientpoint og at bevare vores top 10-placering på ranglisten, så vi kan blive førsteseedede i kvalifikationen til VM, så på den måde var kampen rigtig, rigtig vigtig.«

Danmark møder Island i den næste kamp, og det er på søndag.