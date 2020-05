Ebbe Sand bliver igen en del af teamet omkring det danske landshold.

Den tidligere angriber bliver således ny angrebstræner for de bedste danske fodboldspillere. Det skal han være fra 1. juli.

»For mig har landsholdet altid været som at komme hjem, og derfor glæder det mig fortsat at skulle være en del af det danske landshold. Vi har rigtig mange dygtige spillere på landsholdet, og jeg glæder mig meget til arbejdet med holdet og resten af trænerstaben,« siger Ebbe Sand ifølge DBU.

Han blev i foråret udnævnt som ny assistent for Åge Hareide som erstatning for Jon Dahl Tomasson (der blev cheftræner i Malmö FF) og skulle have ledt landsholdet gennem EM-slutrunden. På grund af coronakrisen fik han aldrig nogen reel rolle, fordi al fodbold blev lagt ned.

Og så var intermezzoet med landsholdet pludselig slut, inden det var begyndt.

Dengang sagde han til B.T., at han mest af alt havde ondt af Åge Hareide, der som resultat af en corona-udskydelse af EM til 2021 gik glip af slutrunden.

»Den oplevelse havde Hareide helt klart fortjent at få med. Hvad angår mig selv, er jeg jo først kommet ind i billedet på et sent tidspunkt. Så for mig er det ærgerligt, men for ham er det ekstremt bittert,« sagde Ebbe Sand.

Nu bliver han altså en del af teamet under den nye landstræner Kasper Hjulmand, der er tiltrådt.

»Ebbe har en fantastisk personlighed og en meget stærk mentalitet, der vil komme os til gavn,« siger Kasper Hjulmand ifølge DBU:

»Ebbe Sand har forudsætningerne til at blive en stor kapacitet for os i forhold til arbejdet med vores angrebsspil, herunder gennembrud- og afslutningsspillet. Han passer rigtig godt ind på holdet, fordi han ved, hvordan dynamikken er på et landshold, og hvad det betyder at repræsentere sit land. Vi skal stå sammen og kæmpe for hinanden.«

Ebbe Sand har tidligere været en del af det danske landshold, da Morten Olsen var landstræner - han havde fra 2008-14 samme funktion, som han får under Kasper Hjulmand: Angrebstræner.

Som spiller blev det til 66 landskampe mellem 1998 og 2004, hvor det blev til 22 mål.