En penthouselejlighed på Østerbro i København.

Det er, hvad den tidligere danske landsholdsanfører Ebbe Sand sammen med sine hustru Trine har valgt at investere i.

Parret har således smidt lidt over 13,7 millioner kroner for luksuslejligheden, der er 213 kvadratmeter og har flere udsigtsaltaner. Det skriver Se og Hør.

48-årige Ebbe Sand arbejder i dag som angrebstræner for det danske landshold, der inden længe skal i kamp under sommerens EM-slutrunde.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Ebbe Sand har tidligere været sportschef i Brøndby, men valgte i 2019 efter blot et halvt år i jobbet at sige op, da det kom frem, at klubben havde haft samtaler med Carsten V. Jensen om at gøre ham til fodbolddirektør.

Siden har han været tilknyttet det danske landshold.

Han er derfor også med på sidelinjen, når Christian Eriksen og co. i begyndelsen af juni spiller to testkampe forud for EM.

Første opgør spilles 2. juni, hvor det gælder Tyskland, inden Kasper Hjulmands drenge møder Bosnien 6. juni.

Seks dage senere går det så for alvor løs, når det gælder Finland i den første EM-gruppekamp i Parken.

Landsholdslegenden Ebbe Sand spillede som aktiv i Brøndby IF og Schalke 04.

Han står noteret for 66 A-landskampe.