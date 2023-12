Der er virkelig problemer i Christian Eriksen og Rasmus Højlunds klub, lyder det fra Sky Sports News chefreporter Kaveh Solhekol.

Han fortæller, at halvdelen af Manchester United-spillerne har vendt sig mod manager Erik Ten Hag efter hans behandling af Jadon Sancho og hans manglende evne til at tage imod input fra spillerne.

Premier League-rettighedshaveren Sky Sports fortæller, at spillerne er forvirrede over retningen, som hollænderen har valgt.

»En hel del spillere er utilfredse med spillestilen, de føler også, at de træner for hårdt, og at de løber for meget under træningen. Jeg fik at vide, at spillerne ikke ved, hvad de løber efter,« lyder den dystre melding fra Kaveh Solhekol.

Ten Hag er under pres.

De regner dog ikke med, at han ændrer sig.

»Jeg har også fået at vide, at nogle få af spillerne mener, at han er for fastlåst på sine metoder, og at han er for robotagtig,« siger Sky Sports News chefreporteren.

Lige nu er Jadon Sancho helt ude i kulden, og der mener flere også, at manageren er gået for vidt med sanktionerne, som blandt andet indbefatter, at Sancho træner med de unge og spiser for sig selv.

»Sancho har folk i omklædningsrummet, som er tæt på ham, og han er blevet fuldstændig frosset ud, fordi han har nægtet at sige undskyld til Erik ten Hag.«

Sky Sports har samlet nogle af klubbens statistikker, når det kommer til pres og løb, og der ligger 'De røde djævle' blandt de ringeste i Premier League.

Nederlaget mod Newcastle var endnu et eksempel på dette, skriver de.