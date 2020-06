Med sejren over Real Valladolid er Atlético Madrid tilbage på tredjepladsen i La Liga.

Med et mål fra Vitolo kort før tid vandt Atlético Madrid 1-0 over Real Valladolid lørdag aften.

Atlético Madrid havde muligheden for at spille sig op på tredjepladsen forbi Sevilla, der med et point hjemme mod FC Barcelona havde lagt sig foran med tre point.

Efter flere brændte chancer lykkedes det for Atlético i det 81. minut. Valladolids målmand i kampen, Churripi, parerede et skud ud bag målet på Wanda Metropolitano i Madrid.

På det efterfølgende hjørnespark kom han helt skævt ud til bolden, som Vitolo i stedet kunne heade i mål. Valladolid-spillerne forsøgte at redde bolden ud, før den passerede stregen, men et videogennemsyn viste, at bolden havde været i mål.

Atlético Madrid har dermed fået fuldt udbytte i sine to første kampe efter coronapausen, hvor det i første kamp blev til 5-0 over Osasuna. Madrid-klubben spiller igen tirsdag ude mod Levante.

/ritzau/