Landsholdsspilleren Martin Braithwaite skifter fra engelske Middlesbrough til spanske Leganes, som spiller i La Liga, på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Det oplyser Middlesbrough på klubbens hjemmeside. Det er anden gang, at Braithwaite lejes ud fra den engelske klub, efter at han kom til klubben for halvandet år siden.

I foråret var danskeren udlejet til Bordeaux i den franske liga. Middlesbrough spiller i den næstbedste engelske række, mens Leganes har hjemme i Spaniens bedste liga.

B.T Sport skrev for nylig, at der er flere grunde til, at Middlesbrough vil af med Braithwaite, som blev købt i franske Toulouse for godt 80 millioner kroner for halvandet år siden.

For det første vil Tony Pulis gøre plads til andre spillere i sin trup. Smutter Braithwaite, giver det både plads og økonomi til at hente nye forstærkninger til det nordøstlige England.

Braithwaite tjener ifølge The Telegraph over 21 millioner kroner om året i Championship-klubben. De penge mener Pulis, han kan bruge bedre.

For det andet mener The Telegraph at vide, at Middlesbroughs trænerteam i denne sæson har været 'dybt frustreret' over Braithwaites attitude.

Danskeren, som i denne sæson har scoret tre mål i 17 kampe for Middlesbrough, men siden 1. december har han blot spillet en enkelt Liga Cup-kamp for Championship-klubben, troede, han skulle til en større liga i sommer, men et klubskifte blev ikke til noget.