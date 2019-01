Lars Larsen som ejer af Silkeborg IF? Den kendte dynekonge er i hvert fald ikke afvisende.

I forvejen har han aktier i den jyske 1. divisionsklub, og efter en gruppe fans opfordrede ham til at købe klubben, er det noget, han vil overveje.

»Man skal ikke tro, at »det rige svin« bare altid står klar med pengepungen, uanset hvad det drejer sig om. Sådan er det også i det her tilfælde. Men hvis fansene er klar til at bidrage, og resten af byen også bakker op med køb af eksempelvis 49 procent af aktierne, kan det da godt være, at jeg vil købe 51 procent,« siger Lars Larsen til Midtjyllands Avis.

Lars Larsen ved dog ikke, hvad det vil koste at investere stort i fodboldklubben, men det er ikke sikkert, det bliver en dyr affære, vurderer han.

Davit Skhirtladze (tv.) og resten af Silkeborg-mandskabet spillede i foråret sidste år pokalfinale mod Brøndby IF. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Davit Skhirtladze (tv.) og resten af Silkeborg-mandskabet spillede i foråret sidste år pokalfinale mod Brøndby IF. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er driften af klubben, der koster penge. Og hvis jeg kaster mig ud i sådan et projekt, så er det nok mere med hjertet, end det er med min forretningssans,« siger Lars Larsen, der dog ikke har talt med Silkeborgs direktør, Kent Madsen, om overvejelserne.

B.T. Sport forsøger at få en kommentar fra netop Kent Madsen, dog er det endnu ikke lykkedes.

Silkeborg IF spillede i Superligaen indtil sommeren sidste år, hvor den jyske klub rykkede ned i 1. division.

En nedrykning, der blev dyr for klubben, der mistede et stort millionbeløb.

Silkeborgs Jens-Martin Gammelby (tv, som siden er skiftet til Brøndby) mod Hobros Pål Alexander Kirkevold (th) i sidste sæsons nedrykningsspil. Foto: Henning Bagger Vis mere Silkeborgs Jens-Martin Gammelby (tv, som siden er skiftet til Brøndby) mod Hobros Pål Alexander Kirkevold (th) i sidste sæsons nedrykningsspil. Foto: Henning Bagger

»Vi mister jo en del indtægter, vel 12-14 millioner, men vi slipper også for en række udgifter. Det kan godt lyde en smule kækt, men det er faktisk ikke pengene, der ærgrer os mest. Jeg ærgrer mig vældig meget på vegne af alle de tilhængere, vi har, og de mange gode sponsorer, at vi nu endnu engang i en sæson skal levere fodbold fra næstbedste række,« sagde klubbens direktør, Kent Madsen, i maj 2018 til TV Midtvest.

Samtidig lød det fra klubben, at det nu handlede om at vende tilbage til Superligaen hurtigst muligt.

Og som det ser ud lige nu, tager Silkeborg IF i hvert fald skridt i den rigtige retning. Den jyske klub ligger nummer to i NordicBet Liga med 31 point med fire point op til Viborg, der sidder på førstepladsen - en placering der giver direkte oprykning til den bedste danske række, når sæsonen slutter.

Nummer to og tre skal spille mod taberne af Superligaens nedrykningsspil om de eftertragtede pladser i den bedste danske række.