Brøndby-angriberen Teemu Pukki afviser, at der er taget en endelig beslutning om, at han forlader Brøndby efter denne sæson.

Finnen har kontraktudløb denne sommer, men han udelukker efter mandagens 1-1-kamp hjemme mod AaB ikke at forlænge sit ophold i Brøndby.

- Jeg kan ikke tage nogen beslutninger nu. Jeg er nødt til at tage det med ro i noget tid, og så må jeg se, hvad jeg har lyst til, siger Pukki.

Spørgsmål: Du udelukker ikke at blive i Brøndby?

- Det er stadig en mulighed, siger Pukki, som er tydeligt rørt over at tale om emnet.

I denne sæson har Pukki scoret 17 superligamål for Brøndby, og over de seneste fire år er det blevet til 55 mål i alle turneringer for klubben.

- Jeg har elsket hvert et øjeblik, jeg har været her. Denne klub vil altid være i mit hjerte. Det har været mit hjem i fire år, lyder det fra Pukki.

Før mandagens kamp mod AaB blev der sagt farvel med blomster til Pukki, og efter kampen sagde hjemmepublikum også farvel med klapsalver og sange.

