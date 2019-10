Lokomotiv Moskva var på vej mod sensation, men så scorede Paulo Dybala to gange på to minutter for Juventus.

Juventus bevægede sig på kanten af fiasko i Champions League, men kom ud med skindet på næsen og en hjemmesejr på 2-1 over Lokomotiv Moskva tirsdag aften.

Russerne førte 1-0 indtil sent i kampen, men på to mål af Paulo Dybala på to minutter blev det hele vendt på hovedet.

Dermed hamrer Juventus og Atlético Madrid mod ottendedelsfinalerne. Begge har syv point for tre kampe i gruppe D. Lokomotiv Moskva og Bayer Leverkusen har henholdsvis tre og et point.

Juventus dominerede fra begyndelsen med bolden uden at skabe de helt store chancer. Det gjorde Lokomotiv derimod på en giftig kontra efter en halv time.

Over for et passivt italiensk forsvar havde først Joao Mario en åben chance, og efter Wojciech Szczęsny havde pareret, scorede Aleksey Miranchuk resolut på riposten til 1-0.

Det blev Juventus-presset kun større af, og det blev intensiveret yderligere fra anden halvlegs start. Blot to minutter var afviklet, da Paulo Dybala helflugtede bolden over mål på en god chance.

Juventus fik også flere frispark fra gode positioner, men det er efterhånden ved at være nogle år siden, at Cristiano Ronaldo sparkede den slags i kassen med den største selvfølgelighed. Han var ikke tæt på tirsdag aften.

I stedet blev Dybala redningsmanden med to træffere. I det 77. minut krøllede han bolden ind i hjørnet fra knap 20 meter, og to minutter senere fulgte han op og scorede på en ripost til 2-1.

I gruppe C vandt Manchester City hjemme med 5-1 over Atalanta, der ellers bragte sig foran på et straffespark efter knap en halv time.

Italienerne, der var uden den skadede Simon Kjær, kom dog hurtigt ned på jorden igen. Sergio Agüero vendte kort efter 0-1 til 2-1 med to mål inden for fem minutter.

I anden halvleg sørgede Raheem Sterling med et hattrick for engelsk storsejr.

City fører gruppen med ni point foran Shakhtar Donetsk og Dinamo Zagreb, der efter 2-2-kampen tidligere tirsdag begge har fire point. Atalanta er uden point.

/ritzau/