Riza Durmisi og Frederik Rønnow var med fra start, da Lazio torsdag tabte 1-2 til Eintracht Frankfurt.

Lazio var foran, men tabte på hjemmebane til Eintracht Frankfurt, da de to hold mødte hinanden i den sjette og sidste gruppekamp i Europa Leagues gruppe H.

Det tyske hold vandt 2-1 efter to mål scoret med seks minutter mellemrum midt i anden halvleg.

Dermed har suveræne Frankfurt vundet alle seks gruppekampe.

Kun æren var på spil i torsdagens opgør. Frankfurt var inden kampen sikker på at slutte på gruppens førsteplads, ligesom Lazios andenplads også var fastlagt. Begge hold går dermed videre til knockoutfasen i foråret.

Frederik Rønnow var for en gangs skyld at finde i Frankfurt-målet.

Den danske målmand, der skiftede til den tyske klub i sommerens transfervindue, har måtte kigge langt efter spilletid, siden Frankfurt hentede Kevin Trapp tilbage til klubben kort inde i sæsonen, på et tidspunkt hvor Rønnow sad ude med en skade.

Lige så var Riza Durmisi med fra start for den italienske hovedstadsklub.

Venstrebacken har ikke været på banen i Serie A siden slutningen af september, men har bortset fra en enkelt kamp været fast mand i start-11'eren i Europa League.

Joaquín Correa bragte Lazio foran efter 56 minutter. Ti minutter senere udlignede Frankfurts Mijat Gacinovic, hvorefter hans holdkammerat Sebastien Haller seks minutter senere scorede til slutresultatet 2-1.

Andreas Christensen var også i aktion torsdag for Chelsea. London-klubben mødte ungarske Vidi FC på udebane, i en kamp der ikke havde nogen betydning for englænderne.

Chelsea havde således allerede på forhånd sikret sig førstepladsen i gruppe L.

Det afspejlede sig også i startopstillingen, hvor der var blevet plads til adskillige spillere, der normalt er forvist til holdets bænk.

Andreas Christensen har dog været fast mand i forsvaret for manager Maurizio Sarri i den europæiske turnering og fik også alle 90 minutter, da Chelsea spillede 2-2.

Willian sendte efter en halv times spil det engelske hold foran med et flot frisparksmål. Der gik dog kun to minutter, før Vidi FC fik udlignet, da Chelseas Ethan Ampadu sendte bolden i eget mål efter et hjørnespark.

Ti minutter inde i anden halvleg bragte Loic Nego så ungarerne foran.

Den franske måltyv Olivier Giroud sørgede dog for lighed på måltavlen, da han med små 20 minutter tilbage af kampen gjorde Willian kunsten efter og scorede på direkte frispark til kampens slutresultat.

Chelsea går videre til knockoutfasen sammen med hviderussiske Bate Borisov, der slutter på andenpladsen i gruppe L.

