»Jeg har endnu ikke spillet for et godt hold, så mit mål er at komme til et hold, der ikke altid er underdogs i kampene.«

Sådan lød det i et NRK-interview med den norske Celta Vigo-spiller Jørgen Strand Larsen, da han var samlet med resten af det norske landshold i forbindelse med kampene mod Tjekkiet og Slovakiet.

Nu er Celta-spilleren tilbage i sin spanske klub efter landsholdssamlingen, og her falder udtalelsen bestemt ikke i god jord.

Derfor undskylder Jørgen Strand Larsen nu i en video på klubbens sociale medier, hvor han blandt andet fortæller, at hans udtalelse ikke kom ud, som han havde ønsket.

Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg vil aldrig være respektløs over for Celta og deres fans, som altid har behandlet mig med stor kærlighed. Jeg har været glad i Vigo, siden jeg ankom, og jeg håber, det fortsætter sådan. Spørgsmålene og svarene om min fremtid er ikke blevet forstået ordentligt,« siger han i videoen ifølge Diario AS.

»Jeg ønsker at nå mit maksimale niveau som spiller, men lige nu er jeg glad for at kunne smile hver dag, arbejde for dette skjold (logoet, red.), give alt i hver kamp, ønske at vinde hver kamp, score mange mål og ønske at bringe smil til alle Celta-fans. I denne uge vil I få mere information om misforståelsen, som har såret mig meget.«

Den 24-årige angriber har kontrakt med Celta Vigo til sommeren 2028.

Han kom til den spanske klub i 2022 fra hollandske Groningen.