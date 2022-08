Lyt til artiklen

FC Midtjylland førte 3-0 ved pausen, men endte efter to udvisninger med at spille 3-3 med AC Horsens.

3-0 er en farlig føring. I hvert fald når det gælder FC Midtjylland.

For anden uge i træk smed FC Midtjylland fredag nemlig en tremålsføring i en superligakamp.

I sidste uge var det Lyngby, som lavede et stort comeback og fik 3-3, og denne gang var det AC Horsens, der fik kæmpet sig til et enkelt point efter at være kommet bagud 0-3.

Kampen endte 3-3 og sender FC Midtjylland ud i en form for resultatmæssig krise. Kun fire sejre i ni kampe er det blevet til i indeværende sæson, og holdet ligger i skrivende stund på syvendepladsen i Superligaen.

Horsens blev dog hjulpet lidt på vej af FCM, som i anden halvleg fik udvist både Henrik Dalsgaard og Juninho. I forbindelse med sidstnævntes udvisning fik Horsens et straffespark, som Aron Sigurdarson scorede på.

Forinden havde Lubambo Musonda reduceret til 1-3, og i kampens tillægstid var det så Magnus Jensen, der blev helten foran hjemmepublikummet med udligningen til 3-3.

Resultatet bringer AC Horsens op på Superligaens tredjeplads, mens FCM befinder sig helt nede som nummer syv efter fem runder.

FC Midtjylland fik en drømmestart efter blot otte minutter. Kantspilleren Gustav Isaksen bragte udeholdet foran 1-0 efter et effektivt kontraangreb.

23 minutter inde i opgøret var det den modsatte kantspiller, Pione Sisto, der fordoblede midtjydernes føring. FCM udnyttede en sløset opspilsfejl af Horsens-defensiven til at gennemføre endnu en målgivende omstilling.

FCM kendte nu opskriften på mål og genbrugte den igen fem minutter før pausen. Endnu et kontraangreb gav 3-0-målet, hvor Gustav Isaksen blev dobbelt målscorer efter et flot oplæg af angrebskollegaen Sory Kaba.

12 minutter efter sidebyttet formåede hjemmeholdet at reducere til 1-3, da den zambiske venstrebacken Lubambo Musonda sparkede bolden fladt i det korte hjørne, hvorefter det altså gik helt galt for FC Midtjylland i kampens afslutning.