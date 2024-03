OB var på vej mod endnu en udesejr mod AGF, da Mikkel Duelund sørgede for uafgjort for aarhusianerne.

OB var få minutter fra at hente sæsonens sjette udesejr i Superligaen, men på et drømmetræf af Mikkel Duelund fik AGF 1-1 ud af kampen i Aarhus, hvor Bashkim Kadrii ellers havde sendt OB på vinderkurs.

Med det ene point er AGF sikker på at må mesterskabsspillet, hvor de seks bedste klubber deltager. Holdet har 30 point på femtepladsen.

OB kunne med en sejr have fået tiltrængt luft til nedrykningsstregen, men nu er der blot to point ned til Vejle på 11.-pladsen.

Der er som regel tænding på, når klubberne fra Danmarks to største provinsbyer tørner sammen, og søndagens kamp var ingen undtagelse.

Kampens første dramatik kom efter godt ti minutter. Efter et frispark headede Felix Beijmo mod mål ved bageste stolpe, og AGF'erne mente, at bolden havde passeret streget og satte fejringen i gang.

Dommerne afventede imidlertid, og et VAR-tjek understøttede dem i, at bolden ikke havde været inde. Man måtte i stedet kreditere OB's nye norske keeper, Viljar Myhra, for en flot redning, mens han selv lå inde i målet.

Første halvlegs chancer faldt i det hele taget mest efter standardsituationer. AGF havde flest tilløb til mål, men OB havde den største af alle chancer i de første 45 minutter.

Den 18-årige forsvarsspiller Tobias Slotsager headede fra kort afstand, men på utrolig vis reddede AGF-keeper Bailey Peacock-Farrell på stregen.

Peacock-Farrell kom atter i centrum kort efter pausen. I en duel fik han Bashkim Kadriis knæ i hovedet, og det så alvorligt ud, da holdkammeraterne tilkaldte behandling.

Den nordiske målmand kunne dog snart rejse sig, men var ikke i stand til at fortsætte, og han blev kørt direkte på hospitalet. Han blev erstattet med rutinerede Jesper Hansen.

OB var blevet mest toneangivende i anden halvleg, og det var ganske fortjent, at føringen med et kvarter tilbage blev fynsk.

Efter et gennembrud i højre side blev bolden sendt fladt til bageste stolpe, hvor den netop indskiftede Nicklas Mouritsen var helt blank. Hans forsøg havde retning forbi stolpen, men ramte Kadrii, der bugserede bolden over stregen.

I kampens slutfase var OB tæt på 2-0, og AGF havde svært ved at skabe chancer, men på et drømmetræf i fire minutters tillægstid lykkedes det AGF at udligne.

Efter et hjørnespark blev bolden sendt ud af feltet, hvor den indskiftede Mikkel Duelund stod klar og helflugtede udligningen i kassen.

/ritzau/