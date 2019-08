Siden sit skifte til Dynamo Kiev i sidste sæson er tingene bestemt ikke gået Mikkel Duelunds vej.

En brækket ankel ødelagde størestedelen af sidste sæson for den 22-årige dansker, og nu skal han under kniven igen.

Denne gang er det knæet, den er gal med, og danskeren går endnu en længere pause i møde:

»Mit ben er ikke perfekt lige nu. Jeg skal opereres. Jeg kommer til at sidde ude i fem-seks uger,« siger Mikkel Duelund til klubbens hjemmside.

Mikkel Duelund under U-21 landsholdets træning i Udine, fredag den 21 juni 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Duelund under U-21 landsholdets træning i Udine, fredag den 21 juni 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

I sidste sæson blev det kun til to kampe fra start, og ellers som indhopper når han ikke døjede med anklen.

I denne sæson har Dynamo Kiev fået ny træner i Oleksiy Mykhaylychenko, som overtog holdet i sidste uge efter at Champions League kvalifikationen glippede imod Club Brugge.

Den nye skade frustrerer Duelund, da han gerne vil vise sig frem for den nye træner:

»For at være ærlig er jeg rigtig træt af det. Jeg er meget oprevet, for jeg kan ikke engang træne med holdet. Det er ærgerligt, at jeg ikke kan hjælpe Dynamo. Jeg vil gerne vise mig frem for den nye trænerstab.«

Den unge dansker lægger heller ikke skjul på, at situationen i Kiev med en ny skade er hård lige nu:

»Det er ikke let. Det er psykisk hårdt ikke at spille. Jeg kan ikke vente på, at jeg er tilbage.«

FC Midtjylland skulle eftersigende have fået 25-30 millioner kr. for salget af Mikkel Duelund til Dynamo Kiev i sidste sæson.

Dynamo Kiev ligger lige nu på femtepladsen i den bedste ukrainske liga.