Hun kæmpede til det sidste. Men Andrine Hegerberg får lov til at holde tidlig sommerferie.

»Desværre,« siger hun til Aftonbladet.

For hun kommer ikke med til sommerens EM i England efter at have kæmpet sig tilbage fra en skade og gjort det godt for BK Häcken.

En besked, hun fik den 6. juni, der endda ikke er en hvilken som helst dato for den norske fodboldspiller.

»Martin ringede til mig aftenen inden, de præsenterede truppen … på min fødselsdag. Det var bare ironisk. Sådan rigtig typisk. Men topidræt er hårdt. Jeg har været igennem det før. Det er klart, man ærgrer sig lidt mere, men jeg må bare rejse mig igen,« siger Andrine Hegerberg.

I stedet må hun heppe på Norge hjemmefra sofaen, ligesom hun også herfra må heppe på sin lillesøster – fodboldstjernen Ada Hegerberg, der er tilbage for første gang i flere år.

Begge søstre har nemlig holdt pause fra landsholdet og har ikke været med siden 2017, hvor det gik galt under EM i Holland. Det skyldtes uenighed, når det kom til prioriteringen i Norges Fodboldforbund. Ada Hegerberg mente nemlig, der skulle være bedre forhold på landsholdet, hvis det skulle opnå sine mål.

Slutrunden afvikles fra 6. til 31. juli.