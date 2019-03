Han plejer at være fast inventar, når Åge Hareide sætter navn på sin trup. Men ikke denne gang. For Pione Sisto stod ikke på den liste, landstræneren offentliggjorde mandag eftermiddag.

»Han har knap været i Celta Vigos trup og har spillet meget lidt på det sidste.«

Sådan siger Åge Hareide om fravalget af Pione Sisto denne omgang. Han har selv været i Spanien for at få en forklaring på den manglende spilletid til offensivsspilleren, men det har ikke kunnet lade sig gøre.

»Vi var dernede og talte med ham, hvor han var inde og ude af holdet hele tiden. Vi fik ikke talt med træneren, de skifter jo træner hele tiden, så det må svære svært at spille der. Det er også svært for os at kommunikere med træneren. Vi ville gerne vide, hvad grunden er,« siger Åge Hareide om Pione Sisto.

Pione Sisto plejer altid at være med på Åge Hareides hold. Men ikke denne gang. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pione Sisto plejer altid at være med på Åge Hareides hold. Men ikke denne gang. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og reaktionen fra hovedpersonen selv har været stille og rolig.

»Han siger ikke så meget. Vi må se på spilletid og præstationen på banen. Det er det eneste holdepunkt, vi har. Vi besøger dem og ser på dem. Spilletiden er ekstremt vigtig for dem. Det er måske ikke så vigtigt for en keeper, men det er det for en markspiller,« siger Åge Hareide.

Han har altid lagt stor vægt på, at spilletid er noget, han bemærker, når han skal sætte navn på en trup. Denne gang er ikke nogen undtagelse.

Og mens Jannik Vestergaard, der heller ikke er med denne gang, spiller en del i Southampton, ser det 'værre' ud med Pione Sisto, erkender landstræneren, der selvfølgelig synes, det var svært ikke at udtage de to.

Pione Sisto ved fodboldlandsholdets træning på MCH Arena i Herning, mandag 15. oktober 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Pione Sisto ved fodboldlandsholdets træning på MCH Arena i Herning, mandag 15. oktober 2018. Foto: Henning Bagger

»Jeg er bekymret for hans situation (Sistos, red.) i forhold til det fodboldmæssige. Efter så lang tid i en klub, som han har været i Vigo, har det været sådan, at når han har været god for dem, har han været god for os,« siger Åge Hareide.

»Det er en spiller, der er afhængig af selvtillid for at kunne levere gode ting, og det har været en mangelvare for Pione, da han går ind og ud af holdet hele tiden. Der har manglet stabilitet,« siger Åge Hareide.



Og landstræneren holder fast i sit princip. Ingen spilletid i klubben betyder ingen minutter i landsholdstrøjen.

»Sisto har været vigtig for os. Jeg er meget glad for ham, og han har spillet mange kampe, men når der mangler stabilitet og du ikke spiller på klubholdet, kommer du heller ikke til at spille her. Men han har været fabelagtig for os, og jeg håber bare, han kommer på ret kurs igen,« understreger Åge Hareide.