Først gjorde Pione Sisto dét - og nu har Fedor Smolov gjort præcis det samme.

Celta Vigo-spilleren har trodset myndighedernes og klubbens anbefalinger og har forladt et coronanedlukket Spanien for i stedet at tage hjem.

Tilbage i Rusland ville han ifølge AS være med til at fejre sin kærestes 18-års fødselsdag. Fedor Smolov er kæreste med Maria Yumasheva, der er barnebarn af ingen andre en Boris Jeltsin - den tidligere russiske proæsident, der døde i 2007.

Derfor boardede den 30-årige angriber, der kom til den spanske klub så sent som i vinterpausen, et privatfly med retning mod øst. Selv om klubben sagde nej.

»Spilleren bad utallige gange om tilladelse til at rejse til Rusland af personlige grunde. Klubben kunne ikke give ham tilladelsen, fordi La Liga ikke har autoriseret det,« lyder det fra klubben til Radio Galega ifølge AS.

Fedor Smolov meddelte dog, at han alligevel havde tænkt sig at rejse og tog afsted med lovning på at komme tilbage så hurtigt som muligt.

'Jeg beder om forståelse for min situation, og når alt bliver bedre, vil jeg med glæde vende tilbage til Vigo og fortsætte med at spille for Celta,' har Fedor Smolov ifølge AS skrevet på sociale medie.

Han understreger desuden, at han informeret den spanske klub om alt, hvad han foretog sig.

'Tro', står der tværs hen over Fedor Smolovs bryst. Det får han brug for nu. Foto: Manan VATSYAYANA Vis mere 'Tro', står der tværs hen over Fedor Smolovs bryst. Det får han brug for nu. Foto: Manan VATSYAYANA

Det er kun lidt over en uge siden, at Pione Sisto gjorde det samme. Næsten.

For den danske fodboldspiller sprang ikke ind i et privatfly, men kørte i stedet hele vejen i bil - 2.839 kilometer - og den tidligere FC Midtjylland-spiller informerede heller ikke ledelsen i Celta Vigo på forhånd om sin afrejse

Fedor Smolov kom til den spanske klub fra Lokomotv Moskva. Han har tidligere været gift med Miss Russia 2002, Victoria Lopryeva.

Både den russiske og den danske fodboldspiller kan se frem til at få bøder, når de vender tilbage til Spanien.