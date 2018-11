Et af sommerens hotteste transferemner handlede om Antoine Griezmann og Barcelona.

I sidste ende valgte den franske angriber dog at blive i Ateletico Madrid efter lidt af et farceagtigt forløb, og nu forklarer Griezmann, hvorfor han valgte at afvise Barcelonas tilnærmelser.

Det handler blandt andet om, at franskmanden ikke ønskede at spille andenviolin efter Lionel Messi.

»Var det svært at afvise Barca? Det var meget svært.«

»Du har Barca, som vil have dig, som ringer til dig, som sender beskeder. Men så er der klubben (Atletico Madrid, red.), hvor du er, hvor du er en vigtig spiller, og hvor de bygger projektet op omkring dig. Ubevidst kan det at skulle være Messis løjtnant også have spillet en rolle,« siger Griezmann til Canal+ ifølge Daily Mail.

»Men mine holdkammerater og folk i klubben (Atletico, red.) gjorde alt; de kom for at snakke med mig, de forhøjede min løn.«

»De gjorde alt for at vise, at det var mit hjem, og at jeg ikke skulle forlade det. Det var virkelig komplicerede tider - specielt for min kone, da jeg vækkede hende kl. 3 for at tale om det,« fortsætter Antoine Griezmann, der i juli vandt VM-guld med det franske landshold.

I denne sæson har Griezmann scoret seks mål for Atletico Madrid, som indtager en tredjeplads i La Liga. Hovedstadsklubben er blot et enkelt point efter Barcelona og Lionel Messi, der topper tabellen.