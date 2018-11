Angriberen Didier Drogba valgte onsdag at indstille fodboldkarrieren efter 20 år som professionel.

José Mourinho ville have vundet mesterskabet to eller tre gange, hvis han havde været manager for Manchester City.

Det mener 40-årige Didier Drogba, der onsdag valgte at stoppe sin fodboldkarriere som aktiv.

- Jeg tror, at hvis du havde placeret ham i Manchester City, så havde han vundet ligaen to eller tre gange, siger Drogba ifølge BBC.

Mourinho nåede at vinde mesterskabet tre gange i to forskellige perioder som Chelsea-manager.

I 2016 blev Mourinho manager i Manchester United, hvor han endnu ikke har været i stand til at få samme succes.

Drogba, der tidligere har spillet under Mourinho i Chelsea, peger på, at portugiserens succes tidligere i trænerkarrieren øger forventningerne til ham som United-manager.

- Du får kritik, hvis du har sat en standard med at vinde, vinde og vinde og så lige pludselig ikke vinder og ikke får de samme resultater, lyder det fra Drogba.

I marts havde Drogba allerede annonceret, at han var i gang med sin sidste sæson som fodboldspiller.

Drogba spillede senest for Phoenix Rising i USA i United Soccer League, hvor han spillede sin sidste kamp 8. november.

I løbet af karrieren nåede Drogba at spille i seks forskellige lande. Størst succes havde han i England og Frankrig.

Han vandt fire Premier League-titler, fire FA Cup-titler og en Champions League-titel med Chelsea, hvor han samlet set nåede at score 164 mål i 381 kampe.

Drogba spillede også 104 landskampe og nettede 65 gange for Elfenbenskysten.

/ritzau/