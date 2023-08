FCKs Champions League-drøm lever efter et vanvittigt drama tirsdag aften i Prag.

Og det kan københavnerne i særlig høj grad takke én mand for.

Det fortæller FCKs Nicolai Boilesen til B.T. efter den vilde gyserkamp.

»Vi har en målmand, der i mine øjne er verdensklasse,« siger han.

Foto: Katerina Sulova/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Katerina Sulova/AP/Ritzau Scanpix

Men FCK-forsvaret gav ikke Kamil Grabara de bedste arbejdsbetingelser i tirsdagens kamp, der endte 3-3 efter forlænget spilletid, inden den blev afgjort i en straffesparkskonkurrence.»Det vil fandeme være synd at sige. Det er ikke godt nok i dag, hvad det angår.«

Boilesen afslører, hvad FCK-målmanden sagde i løbet af den afgørende fase af kampen.

»Kamil lover os i forlænget, at hvis vi får den i straffe og scorer fire mål, så er den sikker. Han fik ret. Det plejer han at have. Fantastisk målmand. Han er verdensklasse, selvom han spiller i Superligaen. Det har han også vist i de europæiske kampe.«

»Hans selvtillid er second to none, som man siger. Jeg var ikke i tvivl, da de brændte den første. Jeg skulle sparke som treer og tænkte, hvis jeg sparker den ind, så går vi videre. Han skulle nok tage en til. Hans fortjeneste er kæmpe i dag.«

Grabara var allerede fremragende i løbet af kampen, hvor han diskede op med et utal af vigtige redninger.

I straffesparkskonkurrencen blev han så den helt store helt, da han reddede forsøget fra Sparta Prags dansker Asger Sørensen.

Det gav Roony Bardghji muligheden for at afgøre kampen, og det gjorde han med et frækt panenka-spark, der sendte FCK i drømmeland.

Nu står kun de polske mestre Raków mellem FCK og Champions League-millionerne, der tikker ind, hvis de danske mestre når gruppespillet.