FC Barcelona kæmpede med at score mod Valladolid, indtil Ousmane Dembélé til sidst sørgede for sejr.

FC Barcelona kan nu for alvor lugte blod i mesterskabskampen i La Liga.

Mandag kom storklubben op på 65 point - ét færre end topholdet Atlético Madrid har. Det skete, da Valladolid med hiv og sving blev slået med 1-0 på Camp Nou.

Ousmane Dembélé blev den store helt for Barcelona, da han lavede kampens ene mål kort før slutfløjt.

Sejren, som var Barcelonas sjette i træk i ligaen, efterlader altså klubben på andenpladsen, og guldkampen er nu for alvor åben med ni runder tilbage.

Ousmane Dembélé (nummer 11) og holdkammerater jubler efter den sene scoring. Pau Barrena/Ritzau Scanpix Vis mere Ousmane Dembélé (nummer 11) og holdkammerater jubler efter den sene scoring. Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Real Madrid er to point efter Barcelona.

Selv om Barcelona var det klart mest formstærke hold, var det Valladolid, der først viste tænder mandag. Kenan Kodro, der i efteråret 2018 spillede i FC København, headede bolden på overliggeren efter små ti minutter.

Barcelona sad mest på bolden, men havde svært ved at komme til chancer i første halvleg. Den største kom kort før pausen, hvor Valladolid-målmand Jordi Masip ikke kunne holde fast på et skud fra distancen. Bolden røg på stolpen, inden Masip fik styr på den.

Kampbilledet fortsatte efter pausen.

Barcelona var i kontrol, men Valladolid-defensiven stod godt. Martin Braithwaite kom ind efter 20 minutter, men det ændrede ikke meget.

Med ti minutter tilbage af den ordinære spilletid blev gæsternes Oscar Plano udvist for at have nedlagt Ousmane Dembélé.

Det gav Barcelona mere plads, og Valladolid-feltet blev noget nær belejret. Trods flere store chancer måtte hjemmeholdet helt frem til 90. minut, før det forløsende mål kom.

Bolden endte ved Ousmane Dembélé i feltet, der hamrede den fladt ind ved nærmeste stolpe og sikrede de tre vigtige point.

/ritzau/