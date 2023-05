Da Samuel Umtiti skiftede til FC Barcelona for knap 190 millioner kroner, troede han, at en drøm gik i opfyldelse.

Det var dog rent faktisk et mareridt, der ventede franskmanden.

For selvom det startede godt for ham, der skiftede fra Olympique Lyonnais i 2016, endte han i karrierens værste periode.

»Det føltes som fire års fængsel i Barcelona. Ikke kun på et sportsligt plan, men også i min hverdag,« siger franskmanden til Canal +.

Samuel Umtiti er blevet en nøglespiller i Lecce. Foto: GABRIEL BOUYS

Forsvarsspilleren gennemgik et skadeshelvede af dimensioner i FC Barcelona, hvor det bare ikke ville gå hans vej.

Mange mente endda, at han nærmest var færdig som fodboldspiller. Problemerne var ikke længere kun fysiske.

De var også mentale.

»Jeg var virkelig et dårligt sted. Jeg foretrak at holde mig væk fra alle. I starten havde jeg det godt og præsterede på et højt niveau, men så begyndte jeg at føle en vis usikkerhed over for mig selv og indså derefter, at ingen troede på mig længere,« forklarer Umtiti.

Men så tog han et anderledes skridt. Han skiftede tilværelsen i en storklub ud med en hverdag i miniputklubben Lecce i Italien.

Nu lever han igen.

Siden skiftet i sommer har han spillet 23 ligakampe og er blevet en nøglespiller hos Lecce, der med to kampe tilbage ser ud til at redde sig i den bedste række i Italien.

Spørgsmålet er nu, hvad han gør om en måneds tid, når hans lejekontrakt i Lecce udløber, og han planmæssigt skal tilbage til FC Barcelona.