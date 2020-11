Der var et stort dansk aftryk på FC Barcelonas avancement i Champions League tirsdag aften.

Landsholdsspilleren Martin Braithwaite scorede to mål, lagde op til et mål og fremtvang et straffespark, da Barcelona vandt med 4-0 ude over Dynamo Kiev.

Dermed står han nu noteret for tre mål hos den spanske gigant.

Med sejren har Barcelona fortsat maksimumpoint efter fire ud af seks gruppekampe, og avancementet til turneringens ottendedelsfinale er en realitet.

Soccer Football - Champions League - Group G - Dynamo Kyiv v FC Barcelona - NSC Olympiyskiy, Kyiv, Ukraine - November 24, 2020 Barcelona's Martin Braithwaite celebrates scoring their second goal REUTERS/Valentyn Ogirenko Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Soccer Football - Champions League - Group G - Dynamo Kyiv v FC Barcelona - NSC Olympiyskiy, Kyiv, Ukraine - November 24, 2020 Barcelona's Martin Braithwaite celebrates scoring their second goal REUTERS/Valentyn Ogirenko Foto: VALENTYN OGIRENKO

Det er også tilfældet for Juventus, som i gruppens anden kamp vandt 2-1 hjemme over Ferencvaros.

Barcelona havde ladet blandt andre Lionel Messi blive hjemme fra Ukraine, og det var en del af forklaringen på, at der pludselig var plads til Braithwaite i Ronald Koemans startopstilling.

Trods den mandskabsmæssige spareøvelse havde Barcelona spilovertaget i kampen, men hjemmeholdet formåede alligevel at skabe farlige situationer, så længe stillingen var 0-0.

Dynamo Kiev var uden danske Mikkel Duelund i kampen, men den tidligere FCK-spiller Benjamin Verbic startede inde og var med til at skabe uro. Han følte sig blandt andet snydt for et straffespark, selv om han ikke havde nogen god sag.

Soccer Football - Champions League - Group G - Dynamo Kyiv v FC Barcelona - NSC Olympiyskiy, Kyiv, Ukraine - November 24, 2020 Barcelona's Sergino Dest celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Valentyn Ogirenko Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Soccer Football - Champions League - Group G - Dynamo Kyiv v FC Barcelona - NSC Olympiyskiy, Kyiv, Ukraine - November 24, 2020 Barcelona's Sergino Dest celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Valentyn Ogirenko Foto: VALENTYN OGIRENKO

Først i anden halvleg fik Barcelona hul på bylden.

I det 52. minut fik Braithwaite med to hurtige berøringer lagt bolden videre til Sergino Dest, som scorede sit første Barcelona-mål.

Fem minutter senere kom vestjyden selv på måltavlen. Han kastede sig frem i bolden og scorede, efter et hjørnespark var blevet forlænget over mod ham.

Her stoppede det dog ikke for Braithwaite.

12 minutter senere blev han skubbet i ryggen på en stor hovedstødschance og fremtvang på den vis et straffespark. Fra pletten scorede han med et hårdt og præcist spark, der sad så yderligt, at målmanden måtte kapitulere, skønt han hoppede til den rigtige side.

I tillægstiden scorede Antointe Griezmann til 4-0.

/ritzau/

