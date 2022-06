Lyt til artiklen

I mange år har de to gode venner Christian Eriksen og Simon Kjær gnubbet skuldre på det danske landshold.

Faktisk kunne de begge fejre deres 100-kampjubilæer i samme kamp for et par år siden. Men så faldt Eriksen om under EM-slutrunden sidste sommer, og han måtte bruge otte-ni måneder på sidelinjen og måtte samtidig se Simon Kjær stikke af i deres interne antal-landskampe-duel.

Men nu er det Simon Kjærs tur til at sidde ude. Anføreren, der dog har været med i landsholdslejren de seneste dage, har været knæskadet i et halvt år, og Christian Eriksen haler ind på kammeraten.

Og det kunne en grinende Eriksen ikke lade være med at kommentere, da han var på Stade de Frances pressepodium inden fredagens Nations League-kamp mod Frankrig.

Soccer Football - Euro 2020 Qualifier - Group D - Denmark v Republic of Ireland - Telia Parken, Copenhagen, Denmark - June 7, 2019 Denmark's Christian Eriksen Denmark's and Simon Kjaer during the match

»Selvfølgelig stak han lidt af. Men jeg tror også, at han er lidt bitter (over, at Eriksen nu henter ind på ham, red.) – og det er derfor, han er med i landsholdslejren hele tiden, haha. For at holde sig kørende,« lød det fra den danske stjerne.

»Selvfølgelig har jeg snakket meget med Simon – og vi spillede vores kampe nummer 100 sammen på Wembley. Det har været en rejse, vi har taget sammen.

»Det er en sjov og fed ting at være fælles om. Jeg er sikker på, at han bare vil så hurtigt tilbage på landsholdet som muligt – det samme ville jeg.«

Simon Kjær har spillet 119 landskampe, mens Eriksen står noteret for 111.

Christian Eriksen blev på pressemødet også konfronteret med, at Frankrigs målmand, Hugo Lloris – på det franske pressemøde tidligere på dagen – havde vurderet, at danskeren var tilbage i topform.

Det kom åbenbart lidt bag på danskeren, der i flere sæsoner har spillet på hold med Lloris i Tottenham.

»Hvad havde han sagt? Hvornår? Nå, det er jeg da glad for. Jeg har altid haft et rigtig godt forhold til Hugo. Hvad han har vundet, og alle de store kampe han har præsteret i, så må man have fuld respekt for ham.«

Danmark møder Frankrig på et udsolgt Stade de France fredag klokken 20.45.