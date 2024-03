Brøndby forventer at komme ud af udvidet årsregnskab med et minus på 110-140 millioner kroner.

Selskabet bag superligaklubben Brøndby IF opjusterer forventningerne til det igangværende årsregnskab med 20-30 millioner kroner.

Det oplyser klubben i en fondsbørsmeddelelse.

For perioden 1. januar 2023 til 30. juni 2024 forventer Brøndby nu at komme ud med et minus i niveauet 110-140 millioner kroner. Tidligere lød underskudsforventningerne på minus 130-170 millioner kroner.

Opjusteringen skyldes et væsentligt forbedret driftsresultat i andet halvår af 2023 samt resultateffekterne af januars transfervindue, skriver selskabet.

I efteråret havde Brøndby en stor tilskuerfremgang på hjemmebane, og klubben lå nummer et i Superligaen efter 11. spillerunde, hvor første portion af tv-pengene blev uddelt. Ved vinterpausen ligger klubben nummer to.

Mest iøjnefaldende i januars transfervindue var salget af Brøndby-nordmanden Håkon Evjen, mens Filip Bundgaard blev købt i Randers FC. Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, har i podcasten BrøndbyLyd sagt, at de to handler stort set gik lige op.

Brøndby er ved at omlægge regnskabsperioden, så den følger fodboldsæsonen i stedet for kalenderåret, og derfor er der tale om en periode på halvandet år.

