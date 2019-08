For mange unge drenge og piger er en af de største drømme at møde deres helt store idol. Men det kan være en farlig drøm.

Det fandt 11-årige Louis Fowler ud af, da han spottede Liverpool-stjernen Mohamed Salah køre forbi lørdag.

Den unge englænder, der var i selskab med sin et år yngre bror, satte i løb for at indhente verdensstjernen. Men jagten blev brat afbrudt, da Louis Fowler løb ind i en lygtepæl og formentlig brækkede næsen.

Mohamed Salah så uheldet i sit bakspejl. Han vendte derfor sin sin bil og kørte tilbage for at se, om Fowler var uskadt.

Vis dette opslag på Instagram Little Louis broke his nose waving at @mosalah He and his brother Isaac were waving at Mo so hard that Louis knocked himself out . ⠀ Salah came back to make sure Louis was ok, gave him a hug and took a quick photo with them both. Class act! @joe_cooper93 Et opslag delt af 433 (@433) den 11. Aug, 2019 kl. 2.46 PDT

Det var drengen altså ikke, men Louis Fowler var alligevel frisk nok til at få taget et billede, der nu skaber overskrifter både i England og på fastlandet.

»Børnene skreg af glæde, da han steg ud af bilen, og Isaac (lillebroderen, red.) blev helt hysterisk og krammede løs på ham.« fortæller Louis' og Isaacs stedfar, Joe Cooper, til Sky News.

»Mo var meget undskyldende og omsorgsfuld, og havde meget medfølelse med drengene. Han fik dem til at få det meget bedre,« fortsætter Cooper.

Salah poserede på billeder med begge drenge, inden Louis Fowler blev kørt på hospitalet. Fowlers stedfar fortæller, at drengene sommeren igennem på det nærmeste har belejret Liverpools træningsanlæg, Melwood, for at få et glimt af klubbens stjerner. Nu fik det lidt mere på grund af den største af dem alle.