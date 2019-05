Fremtiden var på spil for to stolte fodboldklubber.

De engelske traditionsklubber Portsmouth og Sunderland mødtes torsdag aften i playoff-semifinalen i League 1.

Med millioner af pund på spil for at nå den afgørende kamp til Englands næstbedste række, kan stemningen til tider koge over - også på tilskuerpladserne.

I torsdagens returopgør var det Sunderlands Luke O'Nien, der fik lov til at smage på Portsmouth-fansenes frustrationer.

Med en halv time tilbage af opgøret stod der sammenlagt 1-0 til Sunderland, og efter en løbeduel i den ene side endte Luke O'Nien ude blandt tilskuerne.

På ægte engelsk vis var der store tilråb og gestikuleren mod den faldne Sunderland-spiller, men som tv-billederne viser herover, var det en fan, der muligvis tog tingene for langt.

At dømme ud fra billederne er der en mand i en grå hættetrøje, der ser sit snit til at få sparket ud efter Luke O'Nien, og flere af Sunderland-spillerne reagerede også hurtigt på det.

Kampens dommer skulle efterfølgende forsøge at mane spillerne til ro og konferere med sin fjerdedommer, før spillet kunne sættes i gang igen.

Sunderland-veteranen Lee Cattermole spiller op til Portsmouth-fansene. Foto: JOHN SIBLEY

Sunderland endte med at vinde opgøret og er derfor i playoff-finalen, hvor de skal møde vinderen af Charlton-Donacaster, der spiller returopgør fredag aften, hvor Charlton vandt første opgør 1-2.

Sunderlands succes i League 1 kommer efter to miserable sæsoner.

I 2017 rykkede klubben ud af Premier League efter at have flirtet med nedrykningsstregen flere sæsoner i streg. Forinden havde holdet spillet med i Premier League siden 2007/08-sæsonen.

Året efter - med drømme om hurtig oprykning tilbage til Premier League - endte Sunderland sidst i den næstbedste række og rykkede dermed videre ned i det engelske ligasystem.