Hollandsk politi har anholdt omkring 100 Lille-fans før den franske klubs Champions League-kamp ude mod Ajax.

Tirsdagens Champions League-kamp mellem Ajax og Lille har fået en dramatisk optakt tirsdag eftermiddag.

Således har hollandsk politik anholdt omkring 100 Lille-fans i centrum af Amsterdam.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en erklæring oplyser politiet, at de tilbageholdte er mistænkt for at forstyrre den offentlige orden, tænde fyrværkeri og være voldelige.

Opgøret i Champions Leagues gruppe G begynder klokken 21.

Det er langt fra første gang, der har været fan-uroligheder i forbindelse med Champions League-kampe.

Eksempelvis blev flere fans såret og anholdt i Barcelona i forbindelse med forårets kvartfinalekamp mod Olympique Lyon.

Her var der ifølge spanske medier flere franske hooligans, der huserede bybilledet. Fem blev såret, fire af dem med 'peberspray-skader'. Derudover blev fem fans anholdt.

Da der skulle spilles semifinale i Barcelona tilbage i maj, var den også gal. Her var Liverpool på besøg, og seks fans af den engelske klub blev anholdt som følge af uroligheder.

De fans der blev anholdt overfaldt angiveligt to ansatte på et hotel i storbyen.

Der er otte Champions League-kampe på programmet tirsdag aften, og du kan følge flere af dem LIVE på bt.dk.