Betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi gik hårdt til værks mod en flok AaB-fans under onsdagens pokalfinale mellem AaB og Sønderjyske.

En video viser, hvordan der blev brugt magt i form af slag med stave, da ordensmagten skulle have fansene til at falde til ro, efter de var blevet bortvist fra stadion i løbet af første halvleg.

B.T. har forsøgt at få en kommentar om magtanvendelsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi. De har ingen kommentar på nuværende tidspunkt, men regner med at komme med en udtalelse senere onsdag.

Du kan se videoen, hvor en AaB-fan bliver slået med en stav øverst i artiklen.

Fangrupperinger har på stadion desværre afbrændt en del fyrværkeri. Det betød, at vi måtte foretage nogle anholdelser. Anholdelserne gav en del uro. Derfor måtte vi bruge den fornødne magt for at få genoprettet roen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 1, 2020

Efter betjenten har slået færdig med sin stav, bliver han længe stående med en hævet stav og truer med nye slag, hvis der ikke falder ro over forsamlingen. Politiet anholdt i alt 44 personer.

Da det første slag med staven rammer, råber flere af de tilstedeværende op. 'Hey, hvad fanden sker der? Fuck dig, mand,' bliver der blandt andet råbt efter politiet.

Var du til kampen mellem AaB og Sønderjyske, og var du selv involveret i episoden med politiet foran stadion eller var vidne til den, så hører B.T. meget gerne fra dig. Du kan kontakte os på sport@bt.dk.

Syd- og Sønderjyllands Politi skrev onsdag aften på Twitter, at de måtte anvende den fornødne magt for at opretteholde ordnen.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Gruppen af AaB-fans, som måtte forlade stadion i første halvleg, blev bortvist, fordi de samlede sig tæt sammen på tribunen, hvilket var i mod corona-reglerne.

Alligevel valgte politiet at placere dem endnu tættere sammen udenfor stadion. De blev nemlig sat sammen i et 'futtog', hvor man sidder op og ned af hinanden.

I løbet af torsdagen skal AaBs ledelse mødes med klubbens sikkerhedschef, SLO (fankoordinatoren) og repræsentanter fra politiet og evaluere, hvad der konkret skete undervejs i kampen, hvor afstandskravet blandt dele af AaBs fans på tribunen ikke blev overholdt.

B.T. har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra Syd- og Sønderjyllands Politi på den episode, men heller ikke her har de en kommentar på nuværende tidspunkt.